Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu ÜNLÜLER mi, GÖNÜLLÜLER mi kazandı?

8 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Yeni sezonda All Star kadrosu ile izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 bu sezonda kıyasıya mücadeleleri ile heyecan dolu anlara sahne oluyor. Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu bölümde Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İşte detaylar....

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda sonuçlar şu şekilde:

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlülüler 6 - 8 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Devam ediyor...

SURVİVOR İZLE

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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