Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 26 Mart Cumartesi dokunulmazlık ödülü ne, oyun kaç kaç bitti?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık yemek ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 26 Mart Dokunulmazlık ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Hediye çekini kim kazandı? Hediye çeki ödülünü kim aldı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

26 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Ünlüler kadınlar mücadelesinde7-6 önde olan taraf.

Kadınlarda kazanan takım 8-6 lık skorla Ünlüler oluyor. Şimdi erkekler mücadelesine geçilecek.

Erkekler dokunulmazlığında Gönüllüler 1-0 önde olan taraf.

Gönüllüler erkeklerde 5-2 öne geçti.

Dokunulmazlık erkeklerde 5-5 eşitlik var.

Ünlüler erkeklerde 7-6 önde.

Ünlüler erkeklerde 8-6 kazandı. Buna göre dokunulmazlık Ünlüler takımının oldu.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER (2-0)

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

Dokunulmazlığı Ünlüler kazandı. Ödülün ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVİVOR 26 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan takım McDonalds'tan menü kazanacak. Takım hakkını Ünlüler kazandı.

Gönüllüler dokunulmazlığı kaybederse bu hafta en az 3 kişiyi eleme potasına göndermiş olacak.

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