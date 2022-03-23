Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart Çarşamba dokunulmazlık ödülü ne, oyun kaç kaç bitti?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık yemek ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 23 Mart Dokunulmazlık ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Hediye çeki ödülünü kim aldı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

23 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.

Kadınlarda 4-3 Ünlüler önde olan taraf.

Şimdi skor 4-4 oldu. Kadınlar mücadelesinde eşitlik var.

Kadınlarda Gönüllüler 5-4 öne geçti.

Kadınlarda Gönüllüler 7-6 öne geçti.

Kadınlarda skor 8-6 oldu. Kadınlar mücadelesini Gönüllüler kazandı. Birazdan erkekler mücadelesine geçilecek.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 23 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan takıma Opet'ten 10 bin TL yakıt puan hediye gelecek. Ayrıca kazanan takım pirzola, salata ve ekmek de kazanacak.

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