Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 23 Mart Çarşamba dokunulmazlık ödülü ne, oyun kaç kaç bitti?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynanacak. Dün eleme potasına Evrim gönderilmişti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Mart Çarşamba Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak? Dokunulmazlık ödülü ne oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Survivor 23 Mart dokunulmazlık oyunu nedir? Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Yemek ödülünü kim kazandı?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık yemek ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 23 Mart Dokunulmazlık ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Hediye çeki ödülünü kim aldı? Dokunulmazlık oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?
23 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? DOKUNULMAZLIK KAÇ KAÇ?
Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu şimdi başladı.
Kadınlarda 4-3 Ünlüler önde olan taraf.
Şimdi skor 4-4 oldu. Kadınlar mücadelesinde eşitlik var.
Kadınlarda Gönüllüler 5-4 öne geçti.
Kadınlarda Gönüllüler 7-6 öne geçti.
Kadınlarda skor 8-6 oldu. Kadınlar mücadelesini Gönüllüler kazandı. Birazdan erkekler mücadelesine geçilecek.
KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER
ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -
Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.
SURVİVOR 23 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Kazanan takıma Opet'ten 10 bin TL yakıt puan hediye gelecek. Ayrıca kazanan takım pirzola, salata ve ekmek de kazanacak.