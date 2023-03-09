Survivor'da bugün takımlar dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Mart hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Mart hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanmasının ardından gönüllüler takımı arasında eleme gerçekleşti. Yapılan oylama sonrasında gönüllüler takımından Aziz eleme adayı olmuştur. İlk dokunulmazlığı ünlüler takımının kaybetmesinin ardından ünlülerden ise Barış Telli eleme adayı olmuştu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda 8-1 Ünlüler takımının galibiyetiyle tamamlanmıştır.