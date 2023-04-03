Survivor'da bu akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kıyasıya mücadelenin sahne olacağı bu akşamki bölümle ilgili Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? merak edildi.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da bu akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kıyasıya mücadelenin sahne olacağı bu akşamki bölümle ilgili Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? merak edildi. Detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı birazdan belli olacak.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Cuma hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.