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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 28 Ocak Salı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 28 Ocak Salı?
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Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım mücadeleleri odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler Survivor dokunulmazlık dokunulmazlık kim kazandı, merak etti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 28 Ocak Salı?

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, merak etti. Survivor dokunulmazlık dokunulmazlık kim kazandı 28 Ocak Salı? İşte, detaylar...

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 28 Ocak Salı?

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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