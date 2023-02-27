Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyununun kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu ne? Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu ne? Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı olmuştur. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından ünlüler takımında konseyde eleme gecesi gerçekleşmiştir.