Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

25 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda yaşananlar dikkatleri çekti. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takım 6-3 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 12-7 dokunulmazlık oyununu kaybetti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı ise mavi takım oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 24 Ocak Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geldi. "Survivor 2024 All Star," heyecan dolu maceralarıyla pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana geliyor. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.