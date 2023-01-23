Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyununun kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Ocak Survivor hangi takım dokunulmaz oldu? Dokunulmazlık ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Ocak Survivor hangi takım dokunulmaz oldu? Dokunulmazlık ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında oylama gerçekleşti. Oylama sonucunda ilk aday Yusuf oldu. Performans birincisi Zeynep'in oyuyla ikinci aday Ertuğ olmuştur. Oylama sonucu sırasıyla şu şekildedir:

Yusuf: 4

Kürşat: 3

Ertuğ: 1

Buse: 1

Çağla:1

Cansu: 1

Aysu:1

SURVİVOR HANGİ TAKIM DOKUNULMAZ OLDU?

Survivor bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.