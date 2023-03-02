Survivor'da bugün eleme sonrasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme adayları Aziz, Fatih, Elanur, Çağla ve Asena olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Çağla olmuştur.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda 4-2 Gönüllüler takımı öndedir. Dokunulmazlık oyunu sona erdiğinde kazanan takım haberimizin içerisinde yer alacaktır.