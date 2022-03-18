Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Cuma Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Pizza ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 18 Mart yemek ödülü ne oldu? Sürgün adası kalktı mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı?

18 MARTSURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar dokunulmazlık oyunu 1-1 eşitlikle devam ediyor.

Ünlüler 3-1 önde. Erkekler dokunulmazlığı Kadınlar'dan sonra yapılacak.

Şimdi skor 3-2 oldu. Ünlüler önde.

Kadınlar mücadelesini Ünlüler kazanan takım oldu. Şimdi erkekler karşılaşmasına geçilecek.

Erkeklerde şuan skor 1-0 oldu. Dokunulmazlıkta erkekler mücadelesinde Gönüllüler 1-0 önde.

Erkeklerde Gönüllüler 2-0 öne geçti.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 18 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dokunulmazlığı kazanan takım pizza ödülü kazanacak. Tadım hakkını Ünlüler yaptı.

Haberler.com - Gündem