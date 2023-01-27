Survivor 2023 yarışmasında son yedekler da oyuna dahil oluyor. Gönüllülerden mücadele veda eden ismin ardından beş yeni yarışmacı yarışmaya dahil olacak. Peki ,Yedeklerden kim Survivor'a katıldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yedek kadrosunda kimler var? Survivor bu akşam var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TV8'de Survivor heyecanı devam ediyor. İlk beş yedek yarışmacı ardından sezonun son yedekleri de kadroya katılacak. Peki ,yedeklerden kim Survivor'a katıldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yedek kadrosunda kimler var? Survivor bu akşam var mı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı kazandı. Ancak ikinci ve üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanlar Ünlüler takımı oldu.

YEDEKLERDEN KİM SURVİVOR'A KATILDI?

Survivor'da yedekler arasında kimin adaya katılacağı henüz belli olmadı saat 23.15'de yapılacak oylama sonrası katılacak kişi belli olacak ve haberimize eklenecektir.

SURVİVOR YEDEKLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ana kadroya girmek için oylamaya çıkan isimler şöyle: Kerem Tavşancı, Yaman Keleş, Yiğit İnandı, Batuhan Yeşilyurt, Yusuf. Özlem Kolukırık, Merve Yıldırım, Başak Şahin, Kardeniz Kılıç, Ebru Yurtseven.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor yeni bölüm 27 Ocak 2023 Cuma akşamı 22:30'da ekranlarda olacak. Survivor yayın saati olan 20:00'da Yabancı Sinema / Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu yayınlanacak.

TV8 Yayın akışı şu şekilde:

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:15 Yabancı Sinema Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

22:30 Survivor 2023

00:15 Dizi