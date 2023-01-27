Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yedek kadrosunda kimler var? Survivor bu akşam var mı?
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Survivor 2023 yarışmasında son yedekler da oyuna dahil oluyor. Gönüllülerden mücadele veda eden ismin ardından beş yeni yarışmacı yarışmaya dahil olacak. Peki ,Yedeklerden kim Survivor'a katıldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yedek kadrosunda kimler var? Survivor bu akşam var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
TV8'de Survivor heyecanı devam ediyor. İlk beş yedek yarışmacı ardından sezonun son yedekleri de kadroya katılacak. Peki ,yedeklerden kim Survivor'a katıldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yedek kadrosunda kimler var? Survivor bu akşam var mı? Detaylar haberimizde...
Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı kazandı. Ancak ikinci ve üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanlar Ünlüler takımı oldu.
Survivor'da yedekler arasında kimin adaya katılacağı henüz belli olmadı saat 23.15'de yapılacak oylama sonrası katılacak kişi belli olacak ve haberimize eklenecektir.
Ana kadroya girmek için oylamaya çıkan isimler şöyle: Kerem Tavşancı, Yaman Keleş, Yiğit İnandı, Batuhan Yeşilyurt, Yusuf. Özlem Kolukırık, Merve Yıldırım, Başak Şahin, Kardeniz Kılıç, Ebru Yurtseven.
Survivor yeni bölüm 27 Ocak 2023 Cuma akşamı 22:30'da ekranlarda olacak. Survivor yayın saati olan 20:00'da Yabancı Sinema / Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu yayınlanacak.
TV8 Yayın akışı şu şekilde:
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:15 Yabancı Sinema Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu
22:30 Survivor 2023
00:15 Dizi