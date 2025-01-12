Üye Girişi
Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 12 Ocak Pazar?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 12 Ocak Pazar?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım mücadeleleri odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler Survivor dokunulmazlık dokunulmazlık kim kazandı, merak etti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 12 Ocak Pazar?

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, merak etti. Survivor dokunulmazlık dokunulmazlık kim kazandı 12 Ocak Pazar? İşte, detaylar...

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 12 Ocak Pazar?

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU.

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterildi. Adaya veda eden ve elenen isim All Star takımından Barış oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Şehrin tamamı buz kesti! Termometreye bakan gözlerine inanamadı
img

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
img

1 dakika bile oynamadan transfer yaptı! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular

Son Dakika Haberleri

PSG St. Etienne CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG St. Etienne maçı ne zaman? Arsenal Manchester Utd CANLI İZLE şifresiz! FA Cup Arsenal Manchester Utd maçı ne zaman? Real Madrid Barcelona CANLI İZLE şifresiz! İspanya Süper Kupa Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Survivor eleme adayları kim? 12 Ocak Pazar Survivor'da potada kimler var? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 12 Ocak Pazar? MasterChef bitti mi, neden yok? MasterChef kim şampiyon oldu? Dağ 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dağ 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Deli Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eltilerin Savaşı filmi ne zaman, nerede çekildi? Teşkilat CANLI izle! TRT 127. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.