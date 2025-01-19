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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
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Survivor'da heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu daha geride kaldı. Zorlu parkurlar ve kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunun kazananı merakla bekleniyordu. Hangi takımın galip geldiği ve bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Survivor'da nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu daha geride kaldı. Zorlu parkurlar ve büyük bir mücadeleye sahne olan oyunun sonunda kazanan takım belli oldu. "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusu, izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Yarışmanın en kritik oyunlarından biri olan dokunulmazlık mücadelesi, adada kalma şansını devam ettirmek isteyen yarışmacılar için hayati önem taşıyor. Peki, 18 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2025'in 18 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı ada konseyinde eleme adayı belirlemek zorunda kaldı ve Batuhan Gökgöz eleme adayı olarak seçildi.

SURVIVOR 19 OCAK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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