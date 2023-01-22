Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un dokunulmazlık oyunu sonucu merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.