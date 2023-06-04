Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 3. dokunulmazlık kim kazandı?

2 dokunulmazlığı geride bırakan Survivor yarışmacıları, elemeden önceki son dokunulmazlık için oyun alanındaydı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 3. dokunulmazlık kim kazandı?