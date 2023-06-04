Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 3. dokunulmazlık kim kazandı?
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2 dokunulmazlığı geride bırakan Survivor yarışmacıları, elemeden önceki son dokunulmazlık için oyun alanındaydı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 3. dokunulmazlık kim kazandı?
Survivor 2023 yarışmasında haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Oyun sonrası Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 3. dokunulmazlık kim kazandı merak edildi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
2 dokunulmazlığı geride bırakan Survivor yarışmacıları, elemeden önceki son dokunulmazlık için oyun alanındaydı. Survivor 2023 yarışmasında haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.
Kıran kırana yarış sonrası 3.dokunulmazlığın kazananı Nefise oldu.
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