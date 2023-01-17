Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dün haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı. İlk eleme adayı Seçkin olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Dün akşam Survivor dokunulmazlık kim aldı, hangi takım kazandı?

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Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dün haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı. İlk eleme adayı Seçkin olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Dün akşam Survivor dokunulmazlık kim aldı, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Gönüllüler dokunulmazlığı 2-0 kazandı. Ada konseyinde Ünlüler yeni bir eleme adayı çıkartacak.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER (2-0)

SURVİVOR 16 OCAK 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir eleme adayı çıkartacak. Bu oyun haftanın son dokunulmazlığı olacaktır.