Survivor dokunulmazlığı kim kazandı ve Survivor All Star'da bu akşam hangi takım dokunulmaz oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Herkesin keyifle izlediği Survivor yarışması haftanın belirli günleri TV8'de yayınlanıyor. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kazandı merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacaktır. Survivor yarışmasında geçtiğimiz hafta Gökhan, Barış, Ayşe ve Evrim eleme adayları olmuştu. Aralarından en düşük oyu alan Gökhan adaya veda etti.

29 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor yarışması tüm heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacağı belli olacaktır. 29 Nisan Survivor dokunulmazlığı kazanan henüz belli değildir. Geçtiğimiz hafta Ünlüler takımından Gökhan adaya veda eden isim olmuştu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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