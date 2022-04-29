Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması heyecanla devam ediyor. Survivor All Star 29 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı ve Survivor All Star'da bu akşam hangi takım dokunulmaz oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Herkesin keyifle izlediği Survivor yarışması haftanın belirli günleri TV8'de yayınlanıyor. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…
Survivor All Star'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kazandı merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacaktır. Survivor yarışmasında geçtiğimiz hafta Gökhan, Barış, Ayşe ve Evrim eleme adayları olmuştu. Aralarından en düşük oyu alan Gökhan adaya veda etti.
Survivor yarışması tüm heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacağı belli olacaktır. 29 Nisan Survivor dokunulmazlığı kazanan henüz belli değildir. Geçtiğimiz hafta Ünlüler takımından Gökhan adaya veda eden isim olmuştu.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu