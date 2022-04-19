Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması heyecanla devam ediyor. Survivor All Star 18 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı ve Survivor All Star'da bu akşam hangi takım dokunulmaz oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Herkesin keyifle izlediği Survivor yarışması haftanın belirli günleri TV8'de yayınlanıyor. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…
Survivor All Star'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı bu hafta dört dokunulmazlık oyununu kaybettiler. Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur eleme adayları oldu.
18 Nisan Survivor dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı oldu. Son olarak oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımıEvrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur eleme adayı olarak çıkardı.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu