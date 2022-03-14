Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması heyecanla devam ediyor. Survivor All Star 14 Mart dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı ve Survivor All Star'da bu akşam hangi takım dokunulmaz oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Herkesin keyifle izlediği Survivor yarışması haftanın yedi günü TV8'de yayınlanıyor. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…
Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. 14 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı daha belli oldu. Bu akşam saat 20:00'da TV8'de yayınlanacak olan Survivor yarışmacı kadrosu ile nefesleri kesiyor. Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu.
14 Mart Survivor dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu. Bu hafta Sercan, Mert, Evrim ve Barış eleme adayı oldu. Survivor'da bu hafta elenen isim Sercan oldu. Son yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu