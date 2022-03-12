Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması heyecanla devam ediyor. Survivor All Star 11 Mart dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı ve Survivor All Star'da bu akşam hangi takım dokunulmaz oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Herkesin keyifle izlediği Survivor yarışması haftanın yedi günü TV8'de yayınlanıyor. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu akşam saat 20:00'da TV8'de yayınlanan Survivor yarışmacı kadrosu ile nefesleri kesiyor. Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı aralarında yapılan oylama sonucunda Sercan birinci eleme adayı oldu.
Sercan : 5
Mert : 4
Barış : 3
Batuhan : 1
SURVİVOR YARIŞMACILARI
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu