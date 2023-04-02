Survivor'da bugün takımlar dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda 7-6 Ünlüler takımı öndedir. Dokunulmazlık oyunu sona erdiğinde kazanan takım haberimizin içerisinde yer alacaktır.