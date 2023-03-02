Survivor'da bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme adayları Aziz, Fatih, Elanur, Çağla ve Asena olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Çağla olmuştur.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler olmuştur.