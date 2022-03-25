Survivor diskalifiye mi var, yarışmadan çekilen isim kim oldu 2022? Survivor 25 Mart Cuma yarışmadan çekilecek isim açıklandı mı, kim olacak?
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Survivor bugün yayınlanacak yeni bölümünde yarışmaya bir kişi kendi isteğiyle veda edecek. İzleyiciler bu ismin kim olacağını merak ediyor. Peki, Survivor yarışmadan çekilen isim kim oldu 2022? Survivor 25 Mart Cuma yarışmadan çekilecek isim açıklandı mı, kim olacak? İşte tüm tahminler ve bilgiler...
Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yayınlanacak olan 59. bölümde bir kişi yarışmadan çekilecek, yani kendi isteğiyle adaya veda edecek. Peki bu isim kim olacak? Detaylar yazımızda...
Survivor'da en son Ünlüler takımından Bora elenmişti. Bir önceki elemede ise Mert adaya veda etmişti. Bugün yeni eleme için haftanın 1. dokunulmazlığı oynanacak.
Evet bugünkü fragmanda Acun Ilıcalı bir yarışmacının kendi isteğiyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldığını açıkladı. Adaya veda edecek isim ise merak edildi. Konu hakkında birçok tahmin yürütüldü.
Bugün bir isim rahatsızlığı dolayısıyla adadan kendi isteğiyle ayrılacak. Bu isim için birçok tahmin yürütülüyor. İlk tahminler arasında Ünlüler takımından Elif oldu. Elif geçtiğimiz gün mide bulantısı ve baş ağrısı nedeniyle parkur yarışını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.
Bir diğer tahmin ise Gönüllüler takımındaki Ayşe için yapıldı. Ayşe geçtiğimiz haftalarda bir sakatlık yaşamıştı. Fakat dediğimiz gibi konu hakkında net bir bilgi yer almıyor.
Bugünkü yeni bölümde kendi isteğiyle yarışmadan çekilecek isim kim olacak öğrenince detayları paylaşacağız.