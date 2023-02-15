Tv8 ekranlarının sevilen programlarında olan Survivor her yıl olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından diziler ve programlar yayın yapmayı bıraktı. Seyirciler ise Survivor devam ediyor mu? Survivor ne zaman başlayacak? sorularını merak etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Yaşanan yıkım nedeniyle televizyon kanallarında dizi ve program yayını yapılmıyor. Seyirciler ise Survivor devam ediyor mu? Survivor ne zaman başlayacak? sorularını araştırıyor.

SURVİVOR DEVAM EDİYOR MU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle televizyon kanallarında dizi ve program yayını yapılmıyor. Programlar 15 Şubat günü de yayınlanmayacak. Dizi ve programların ne zaman yayınlanmaya başlayacağı hakkında henüz belirli bir tarih bulunmuyor.