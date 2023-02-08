TV8 ekranında yayınlanan Survivor yarışması devam ediyor mu merak ediliyor. Survivor devam ediyor mu ve Survivor bu akşam var mı, yok mu soruları gündeme geliyor. Peki, Survivor devam ediyor mu? Survivor bu akşam var mı, yok mu?

Merkez üssü Kahramanmaraş'da meydana gelen depremden dolayıbirçok kanalın yayın akışı değişti. Survivor devam ediyor mu ve Survivor bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Survivor devam ediyor mu? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor devam ediyor mu? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR DEVAM EDİYOR MU?

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin meydana gelmesiyle birçok kanalın yayın akışı değişti. TV8 ekranında yayınlanan Survivor yarışmasına depremden dolayı ara verildi. TV8 ile NTV ortak yayın ile deprem bölgesinden haber yapılıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI