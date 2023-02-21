Survivor depremden sonra ne oldu? Survivor deprem açıklaması!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Survivor'da yer alan yarışmacıların son durumu merak konusu oldu. 2023 Survivor yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor depremden sonra ne oldu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında Survivor yarışmasının fragmanı sonrasında yeni bölümü merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından Survivor'da yer alan yarışmacıların durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor depremden sonra ne oldu? İşte, Survivor deprem açıklaması!

SURVİVOR DEPREMDEN SONRA NE OLDU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğreniyor.