Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor'da takımlar karışacak mı? sorusu gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Peki, Survivor'da takımlar karışacak mı? Survivor 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı değişecek mi, kim hangi takıma gidecek? Acil Durum Konseyi bugün mü? İşte bilgiler...

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son Gönüllüler takımında Yağmur elenmişti. Buna göre Ünlüler takımında 8 kişi kalırken, Gönüllüler takımında ise 10 kişi kaldı.

SURVİVOR 2022 TAKIMLAR KARIŞACAK MI?

Survivor 2022 yeni fragmanında Acil Durum Konsey'i yapıldı. Acun Ilıcalı konseyde "Sizlerin de heyecanla beklediği takım konseyi geldi. Bu konsey Survivor'un kaderini belki değiştirecek. Bu akşam takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız." açıklaması yaptı. Bunun akabinde izleyiciler Survivor'da kim hangi takıma geçecek merak etti. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümde takımlar nasıl karışacak, hangi yarışmacı hangi takıma gidecek belli olacaktır...

SURVİVOR 2022 ALL STAR KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Parviz Abdullayev

Gizem Memiç

Elif Yıldırım Gören

Bora Edin

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Birsen Bekgöz

Aşkım Burçe Tunay

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Berna Keklikler

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu

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