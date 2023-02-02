Survivor'da bu akşam yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacı sakatlık geçirdi. Peki, Survivor'da sakatlanan yarışmacı kim? Survivor'da kim sakatlandı? İşte detaylar...

Survivor'da sakatlanan yarışmacı kim? Survivor'da bu akşam yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacı sakatlık geçirdi. Peki, Survivor'da sakatlanan yarışmacı kim? Survivor'da kim sakatlandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA KİM SAKATLANDI?

Survivor'ın yeni bölümünde yarışmacılardan Tunga sakatlık geçirdi. Boyunlukla tedavisi yapılan Tunga'nın sağlık durumu ile ilgili yeni bölümde detayların paylaşılması bekleniyor.

SURVİVOR TUNGA KİMDİR?

Tunga Sayan 22 Mayıs 2001 doğumludur. Survivor 2023'ün en genç ismi olan Tunga Sayan, gönüllüler kadrosunda yer almaktadır. Basketbol ve futbolla ilgilenen, Tunga Sayan 21 yaşındadır.