Survivor'da performans birincisi kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında dün akşam performans birincileri ve adaya veda eden yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalının yapımcılığını üstendiği yarışma yine nefes kesen mücadelede sahne oldu. İzleyiciler survivor adasına kimin veda etiğini ve dokunulmazlık oyununun kimin kazandığını merak ediyor. Peki, Survivor'da performans birincisi kim oldu? Survivor 2023 adasına kim veda etti? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte tüm merak edilenler...

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İki haftalık aranın ardından yeniden TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yarışma yine kaysıya bir yarışa sahne oldu. Survivor'daperformans birimcilerinin belli olduğu yarışmada adaya veda eden isimlerde belli oldu. İzleyiciler Survivor adasına kimin veda etiğini ve dokunulmazlık oyununun kimin kazandığını merak ediyorlar. Peki, Survivor'da performans birincisi kim oldu? Survivor 2023 adasına kim veda etti? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVORDA PERFORMANS BİRİNCİSİ KİMOLDU?

Survivor 2023 sunucusu Murat Ceylan gönüllüler takımında kadınlarda performans birincisinin Kardelen, erkeklerde ise Özgür olduğunu açıkladı. Genel tabloya bakıldığında ise performans birincisi Özgür oldu.

SURİVİOR 2023 ADASINA KİM VEDA EDECEK?

Survivor eleme adayını belirlemek üzere gönüllüler takımı ilk olarak oylama yaptı. Ada konseyinde gerçekleşen oylamada eleme adayı Aziz oldu. Eleme adayı seçilen Aziz, "Orası benim için huzurevi gibiydi. Yokluğun olmaması beni üzdü" açıklaması izleyicilerin dikkat çekti.

DOKUNUMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam haftanın 2. kritik dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Zorlu parkurda oyunu kazanmak için ünlüler ve gönüllüler kıyasıya yarıştı. Nefes gece mücadelenin ardındandokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler oldu.