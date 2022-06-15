Survivor'da nasıl oy kullanılır? Survivor Büyük Oylama başladı mı? Survivor hangi yarışmacıya hangi koddan oy atılır? Survivor nasıl oy atılır 2022?

Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor'da nasıl oy kullanılır? Survivor Büyük Oylama başladı mı? Survivor hangi yarışmacıya hangi koddan oy atılır? Halk oylaması ne zaman? Survivor halk oylaması ne zaman bitecek?

SURVİVOR OY KULLANMA NASIL YAPILIR?

Survivor'da oy kullanmak için Survivor'da eleme adayı olan yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak oy verebilirsiniz. TV 8 Yan Ekran uygulamasıyla Survivor gibi TV 8 yarışmalarına oy verebilir yarışmalar hakkında kamera arkası görüntüleri, özel fotoğraflar gibi içeriklere ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2022 HANGİ YARIŞMACIYA NASIL OY ATILIR?

Batuhan'a oy atmak için BATUHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

BATUHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Hikmet'e oy atmak için HIKMET yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

HIKMET yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Ayşe'ye oy atmak için AYSE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

AYSE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Adem'e oy atmak için ADEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

ADEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Nisa'ya oy atmak için NISA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

NISA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Ogeday'a oy atmak için OGEDAY yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

OGEDAY yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Nagihan'a oy atmak için NAGIHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

NAGIHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Berkan'a oy atmak için BERKAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem