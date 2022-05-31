Survivor'da kim yazıldı? 3.eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? - Haberler

Dün akşam Survivor'da büyük eğlence ödülü için mücadele yaşandı. Seyircilerkimin kazanacağını merak ederken Survivor'da kim yazıldı? 3.eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var gibi osruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor'da kim yazıldı?

SURVİVOR'DA 3.ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlık oyununun ilk turu olan kadınlar mücadelesini 8 - 4 kazanan Mavi takım genel skoru 1 - 0'a getirdi. İkinci tur olan erkekler mücadelesini de 8 - 7 kazanan Mavi takım üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.

Survivor'da yarışmacı sayısının azalmasıyla tüm yarışmacılar potaya girmeye başladı. Pazartesi akşamı oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler kendisini konseyde garanti altına alırken; ünlüler de haftanın ve takımlarının 3. eleme adayını seçmek için oylama yaptı. Daha önce yapılan oylamalar ile eleme adayları Anıl ve Ayşe seçilmişti. Adem ise dokunulmaz olarak potaya girmekten kurtuldu.

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Bir oyun daha kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Survivor'da 3. eleme adayı Sema oldu.

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