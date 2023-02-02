Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim kazandı? 2 Şubat bu akşam Survivor'da hangi takım, kim kazandı?

Survivor'da kim kazandı? Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim kazandı? 2 Şubat bu akşam Survivor'da hangi takım, kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı birazdan belli olacak. Survivor ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler