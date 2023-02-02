Survivor'da kim kazandı? 2 Şubat bu akşam Survivor'da hangi takım, kim kazandı?
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Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim kazandı? 2 Şubat bu akşam Survivor'da hangi takım, kim kazandı?
Survivor'da kim kazandı? Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim kazandı? 2 Şubat bu akşam Survivor'da hangi takım, kim kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı birazdan belli olacak. Survivor ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat