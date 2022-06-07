Survivor'da kim elendi, kim gitti? 7 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Hikmet mi Evrim mi Nisa mı Anıl mı? - Haberler

2022 Survivor All Star'da yarışmacı sayısı git gide azalıyor ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene şampiyon kim olacak merak ediliyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Hikmet, Evrim, Nisa ve Anıl olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 7 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi?

SURVİVOR DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Gönüllüler olmuştu. Gönüllüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı olmuştu. Ardından 4. eleme adayı Anıl olmuştu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın eleme adayları:

1. eleme adayı : Hikmet

Hikmet 2. eleme adayı : Evrim

Evrim 3. eleme adayı : Nisa

Nisa 4. eleme adayı : Anıl

Buna göre bu hafta eleme potasında Hikmet, Evrim, Nisa ve Anıl yer aldı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Hikmet, Evrim, Nisa ve Anıl oldu. Eleme adayları Gönüllüler takımından Hikmet olurken Ünlüler takımından ise Evrim, Nisa ve Anıl oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...

Bu hafta elenen isim Evrim Keklik oldu.