Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Bu gece elenen isim kim oldu?

Survivor elenen kim oldu? 2022 Survivor All Star'da yarışmacı sayısı git gide azalıyor ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene şampiyon kim olacak merak ediliyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Nisa, Berkan, Hikmet ve Nagihan olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 21 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi?

SURVİVOR BUGÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı Adem kazandı. Adem Hikmet ve Nagihan'ın ismini söyledi.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın eleme adayları:

1. eleme adayı : Berkan

Berkan 2. eleme adayı : Nisa

Nisa 3. eleme adayı : Hikmet

Hikmet 4. eleme adayı : Nagihan

1. eleme adayı

2. eleme adayı

3. eleme adayı

4. eleme adayı

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Nisa, Berkan, Hikmet ve Nagihan oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...