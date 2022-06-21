Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Bu gece elenen isim kim oldu?
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Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da eleme potasında yer alan 4 isimden bir kişi bugün adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi? 21 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Hikmet mi Nisa mı Nagihan mı Berkan mı? Bugün Survivor'da kim adaya veda etti? Elenen isim kim oldu? Survivor elenen isim kimdir? İşte detaylar...
Survivor elenen kim oldu? 2022 Survivor All Star'da yarışmacı sayısı git gide azalıyor ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene şampiyon kim olacak merak ediliyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Nisa, Berkan, Hikmet ve Nagihan olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 21 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi?
Bugünkü dokunulmazlığı Adem kazandı. Adem Hikmet ve Nagihan'ın ismini söyledi.
Bu haftanın eleme adayları:
- 1. eleme adayı : Berkan
- 2. eleme adayı : Nisa
- 3. eleme adayı : Hikmet
- 4. eleme adayı : Nagihan
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Nisa, Berkan, Hikmet ve Nagihan oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...
ELENEN İSİM : BERKAN
Adaya veda eden isim Berkan oluyor.