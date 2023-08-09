Survivor'da kim elendi, kim gitti 2023? 8-9 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Osman Can mı, Özgür mü elendi?

Survivor 2023 kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme konseyi yapılıyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Ertuğ, Osman Can ve Özgür'den bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 8 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Survivor bu hafta elenen isim kimdir, hangi takımdan? Survivor'da elenen kim oldu? İşte detaylar...

Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da bu akşam elenen isim ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Survivor kim elendi? 8 Haziran Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 8-9 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Osman Can mı, Özgür mü elendi? İşte tüm merak edilenler sizlerle...

SURVİVOR'DA SON 5'E KİMLER KALDI?

Nefise

Ertuğ

Yusuf

Osman Can

Özgür

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu haftanın tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Ertuğ

2. eleme adayı : Osman Can

3. eleme adayı : Özgür

1. eleme adayı Ertuğ

2. eleme adayı Osman Can

3. eleme adayı Özgür

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ? (8-9 HAZİRAN 2023)

Survivor'da bugün eleme konseyi yaşanıyor. Birazdan elenen isim belli olacak. Bu hafta Ertuğ, Osman Can ve Özgür eleme potasında yer alan isimlerdir. Bu üç isimden birisi adaya veda edecek. Veda edecek isim birazdan Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. En az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.

Elenen isim : Henüz açıklanmadı