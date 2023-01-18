Survivor 2023'te haftanın 4 eleme adayı da Ünlüler takımından çıktı. İzleyiciler kimin elendiğini merak ediyor. Peki, Survivor kim elendi? Survivor 2023 yeni sezon ilk elenen isim kim oldu? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi? Yeni sezon ilk eleneni kim oldu? İşte detaylar...

Survivor 2023 yedekleri kimler? Yeni yedek yarışmacılar belli oldu mu? Survivor 2023 yedekler ne zaman gelecek?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor'da kim elendi, kim gitti? 18 Ocak 2023 Survivor bu sezon ilk kim elendi? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi?

SURVİVOR HAFTANIN DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

15 Ocak'ta yapılan dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı. Aynı şekilde 16 Ocak tarihinde yapılan dokunulmazlığı da Gönüllüler kazandı ve Ünlüler 4 eleme adayı çıkarttı.

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Ünlüler haftanın 2. eleme adayını da çıkarttı. Aynı zamanda performans birincileri de eleme adayı söyledi ve bu hafta toplam 4 kişi eleme potasına girdi.

Ünlüler kadınlarda performans 1. si : Cansu

Ünlüler erkeklerde performans 1. si : Barış

Kadınlarda performans birincisi Cansu, Ümit'in ismini söyledi. Erkeklerde performans birincisi Barış, Kürşat'ın ismini söyledi.

Survivor eleme adayları:

1. eleme adayı : Seçkin

Seçkin 2. eleme adayı : Berdan

Berdan 3. eleme adayı : Ümit

Ümit 4. eleme adayı : Kürşat

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Henüz eleme olmadı. Eleme gecesi bugün olacak. Bugünkü konseyde Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat dörtlüsünden bir kişi adaya veda edecek.

Elenen isim : ÜMİT

Survivor 2023'ün ilk elenen ismi Ümit oldu.