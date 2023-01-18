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Survivor'da kim elendi, kim gitti? 18 Ocak 2023 Survivor bu sezon ilk kim elendi? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi?

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Survivor'da kim elendi, kim gitti? 18 Ocak 2023 Survivor bu sezon ilk kim elendi? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi?

Survivor 2023'te haftanın 4 eleme adayı da Ünlüler takımından çıktı. İzleyiciler kimin elendiğini merak ediyor. Peki, Survivor kim elendi? Survivor 2023 yeni sezon ilk elenen isim kim oldu? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi? Yeni sezon ilk eleneni kim oldu? İşte detaylar...

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Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor'da kim elendi, kim gitti? 18 Ocak 2023 Survivor bu sezon ilk kim elendi? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi?

15 Ocak'ta yapılan dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı. Aynı şekilde 16 Ocak tarihinde yapılan dokunulmazlığı da Gönüllüler kazandı ve Ünlüler 4 eleme adayı çıkarttı.

Ünlüler haftanın 2. eleme adayını da çıkarttı. Aynı zamanda performans birincileri de eleme adayı söyledi ve bu hafta toplam 4 kişi eleme potasına girdi.

  • Ünlüler kadınlarda performans 1. si : Cansu
  • Ünlüler erkeklerde performans 1. si : Barış

Kadınlarda performans birincisi Cansu, Ümit'in ismini söyledi. Erkeklerde performans birincisi Barış, Kürşat'ın ismini söyledi.

Survivor'da kim elendi, kim gitti? 18 Ocak 2023 Survivor bu sezon ilk kim elendi? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi?

Survivor eleme adayları:

  • 1. eleme adayı : Seçkin
  • 2. eleme adayı : Berdan
  • 3. eleme adayı : Ümit
  • 4. eleme adayı : Kürşat

Henüz eleme olmadı. Eleme gecesi bugün olacak. Bugünkü konseyde Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat dörtlüsünden bir kişi adaya veda edecek.

Elenen isim : ÜMİT

Survivor 2023'ün ilk elenen ismi Ümit oldu.

Survivor'da kim elendi, kim gitti? 18 Ocak 2023 Survivor bu sezon ilk kim elendi? Seçkin mi, Berdan mı, Ümit mi, Kürşat mı elendi?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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