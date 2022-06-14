Survivor'da kim elendi, kim gitti? 14 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 hangi isim elendi? Nisa mı Atakan mı Hikmet mi Ogeday mı
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Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da eleme potasında yer alan 4 isimden bir kişi bugün adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi? 14 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi? Nisa mı Atakan mı Hikmet mi Ogeday mı? Bugün Survivor'da kim adaya veda etti? Elenen isim kim oldu? Survivor elenen isim kimdir? İşte detaylar...
Survivor elenen kim oldu? 2022 Survivor All Star'da yarışmacı sayısı git gide azalıyor ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene şampiyon kim olacak merak ediliyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor eleme adayları; Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday olmuştur. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Survivor kim elendi? 14 Haziran Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor 2022 All Star hangi isim elendi?
Bugünkü dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı. Ünlüler takımından 3. eleme adayı Hikmet olurken Gönüllüler'de Ogeday 4. eleme adayı oldu.
Bu haftanın eleme adayları:
- 1. eleme adayı : Nisa
- 2. eleme adayı : Atakan
- 3. eleme adayı : Hikmet
- 4. eleme adayı : Ogeday
Buna göre bu hafta eleme potasında Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday yer aldı.
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday oldu. Eleme adayları Ünlüler takımından Hikmet olurken Gönüllüler takımından ise Atakan, Nisa ve Ogeday oldu. Henüz adaya kim veda etti açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak...
ELENEN İSİM : ATAKAN
Elenen isim Atakan oluyor.