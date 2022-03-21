Survivor'da kim elendi? Dün Survivor'da neler oldu?

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Dün yaşanan mücadelelerde gönüllüler takımı yine öndeydi. Üst üste kaybeden ünlülerin karşısında yer alan kazanmaya alışmış gönüllüler yer alırken, ünlülerden bir isim daha adaya veda etti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurun tamamlanmasıyla kaybeden takım belirlendi ve bir isim daha adaya veda etti. İlk iki oyunun kazananı gönüllüler takımı olmuştu.

ÜNLÜLER 3. SAYIYI ALDI

Üçüncü oyunun kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı. Erkekler yarışı oldukça rekabetli geçerken, son anda gönüllüler sayıyı aldı. Oyun en iyiler turuna kaldı. Son sayı ile dokunulmazlığı ünlüler aldı.

Eleme adayları, Mert, Barış, Atakan ve Evrim olmuştu. Adaya son olarak en az oyu alarak veda eden isim Mert oldu.

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