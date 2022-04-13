Survivor'da kim elendi? BELLİ OLDU! 12 Nisan Survivor'da bu akşam elenen isim kim oldu? - Haberler

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Survivor'da kim elendi? BELLİ OLDU! 12 Nisan Survivor'da bu akşam elenen isim kim oldu?

Haberler.com - Gündem
Survivor'da kim elendi? BELLİ OLDU! 12 Nisan Survivor'da bu akşam elenen isim kim oldu?

Survivor 2022 All Star'da haftanın 4. eleme adayı dün yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. Survivor'da kim elendi? 12 Nisan Survivor'da bu akşam elenen isim kim oldu? sorularının yanıtı ise bu akşam izleyiciler tarafından merak edildi.

Survivor'da kim elendi? 12 Nisan Survivor'da bu akşam elenen isim kim oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dört eleme adayı arasından en az SMS oyu alan yarışmacı, bu akşam Survivor All Star'a veda edecek.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

12 Nisan Salı akşamı yapılacak ada konseyinde dört eleme adayından biri, yapılan SMS oylaması sonrasında adaya veda edecek. Buna göre, elenen isim SMS oylaması ile belli olacak.Eleme potasında Barış Murat, Gizem Memiç, Parviz ve Ayşe yer alıyor.

ELENEN İSİM GİZEM OLDU

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın ödül oyunu bu akşam oynandı. Kazanan takımı bekleyen ödül ise iftar sofrası oldu. Ardından kazanan lunaparkta ve sirk gösterisinde eğlenceli dakikalar geçirdikten sonra, kendilerini lüks bir villada bulacak.

Oyunun kadınlar yarışını kazanan takım ünlüler oldu. Erkekler mücadelesinin de kazananı da ünlüler olduktan sonra ödülü kazanan bu takım oldu.

Haberler.com - Gündem

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