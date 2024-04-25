Survivor'da elenen kim oldu? 24 Nisan Survivor'da adaya kim veda etti?

Survivor elenen kim oldu? 24 Nisan Survivor'da adaya kim veda etti? sorularına yanıt aranıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında dün akşam duygusal anlar yaşandı. Bu hafta adaya kim veda etti ve Survivor'da elenen isim kim oldu merak ediliyor. Survivor elenen kim oldu? 24 Nisan Survivor'da adaya kim veda etti? Detaylar haberimizdedir...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ada konseyinde haftanın son gitme adayını belirledi. Çıkan oylama sonucunda haftanın son eleme adayı Merve oldu.

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Berna, Damla, Aleyna ve Merve oldu. Yarışmacılar düello oyununda karşı karşıya geldi. Bu hafta Survivor'da adaya veda eden isim Berna oldu.