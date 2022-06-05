Survivor'da eleme adayı kim oldu, kimin ismi çıktı? 4 Haziran Survivor All Star eleme adayları kimdir? Bu haftanın eleme adayları kimler oldu? - Haberler

Survivor'da eleme adayı kim oldu, kimin ismi çıktı? 4 Haziran Survivor All Star eleme adayları kimdir? Bu haftanın eleme adayları kimler oldu?
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Survivor'da bugün haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bunun ardından Ünlüler eleme potası için bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 4 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler'de eleme potasına kim gitti? İşte bilgiler...
Bu haftanın eleme adayları kimler oldu? Survivor eleme adayı kim? Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 4 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler'de eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler 2 turu da kazandı ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde bir isim yazacak.
Ada konseyinde birazdan Ünlüler takımı eleme adayı için isim yazacak. Oylama birazdan yapılacak ve puanlar açıklanacak.
Oylamalar şöyle:
- Evrim : 3
- Anıl : 1
- Batuhan : 1
Haftanın 2. eleme adayı Evrim oldu.
- 1. eleme adayı : HİKMET
- 2. eleme adayı : EVRİM
Geçen hafta Survivor'da elenen isim Sema olmuştu. Ek olarak bugün Ünlüler takımı haftanın 2. eleme adayını çıkaracak.