Survivor'da dün kim elendi, eleme adayı kim oldu? Survivor dün kim kazandı? - Haberler

Survivor 2022 yarışlar ve diyaloglarla izleyenleri ekrana bağlıyor. Dün akşam kazanan ismin kim olduğu merak edilirken Survivor'da dün kim elendi araştırıldı. Peki, Survivor'da dün kim elendi? Survivor dün kim kazandı?

SURVİVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?

Heyecanla izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

29 Mayıs akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turu kadınlar mücadelesini Mavi takım kazandı.

Geçtiğimiz hafta Kırmızı Takımdan Sude'nin elenmesiyle sonrası Kırmızı Takım yarışmacıları 5 kişi oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turu kadınlar mücadelesini Mavi takım kazandı. Erkekler mücadelesinde ise büyük bir heyecan yaşandı. Oyun, Mavi takım üstünlüğü ile sona erdi.

Sonuç olarak ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kadınlar ve erkekler turunu kazanarak 2 - 0'lık skor ile kazanmış oldu.

DÜN AKŞAMA SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude eleme adayı seçilmiş ve yapılan oylama sonucu adaya veda isim Sude olmuştu

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

Mncekigün yapılan konseyde haftanın ilk eleme adayı Anıl Berk Baki oldu. Son konseyde yapılan oylamada 2. gitme adayı Ayşe seçildi.

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