Survivor'da dün kim elendi, eleme adayı kim oldu? Survivor dün kim kazandı? - Haberler

Survivor'da dün kim elendi, eleme adayı kim oldu? Survivor dün kim kazandı?
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Suırvivor'da heyecan tüm hızıyla sürerken dün geceki oyunlar sonrası oluşan son durum ve elenen isim merak edildi. Peki, Survivor dün kim kazandı? Survivor'da dün kim elendi? İşte, detaylar…
Survivor 2022 yarışlar ve diyaloglarla izleyenleri ekrana bağlıyor. Dün akşam kazanan ismin kim olduğu merak edilirken Survivor'da dün kim elendi araştırıldı. Peki, Survivor'da dün kim elendi? Survivor dün kim kazandı?
Heyecanla izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.
29 Mayıs akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turu kadınlar mücadelesini Mavi takım kazandı.
Geçtiğimiz hafta Kırmızı Takımdan Sude'nin elenmesiyle sonrası Kırmızı Takım yarışmacıları 5 kişi oldu.
Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turu kadınlar mücadelesini Mavi takım kazandı. Erkekler mücadelesinde ise büyük bir heyecan yaşandı. Oyun, Mavi takım üstünlüğü ile sona erdi.
Sonuç olarak ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kadınlar ve erkekler turunu kazanarak 2 - 0'lık skor ile kazanmış oldu.
Survivor'da geçtiğimiz hafta Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude eleme adayı seçilmiş ve yapılan oylama sonucu adaya veda isim Sude olmuştu
Mncekigün yapılan konseyde haftanın ilk eleme adayı Anıl Berk Baki oldu. Son konseyde yapılan oylamada 2. gitme adayı Ayşe seçildi.