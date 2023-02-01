Survivor'da bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da elenen isim kim oldu, adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim ve eleme adayları haberimizde...

Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da elenen isim kim oldu, adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim ve eleme adayları ile ilgili detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın bu akşamki eleme konseyinde eleme adaylarından Aziz, Avcı, Senem ve Tunga'dan birisi adaya veda edecek. Survivor'da elenecek isim birazdan belli olacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler