Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da elenen isim kim oldu, adaya kim veda etti?
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Survivor'da bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da elenen isim kim oldu, adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim ve eleme adayları haberimizde...
Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da elenen isim kim oldu, adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim ve eleme adayları ile ilgili detaylar...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'ın bu akşamki eleme konseyinde eleme adaylarından Aziz, Avcı, Senem ve Tunga'dan birisi adaya veda edecek. Survivor'da elenecek isim birazdan belli olacak.
SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat