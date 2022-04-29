TV8'in yoğun ilgi ile izlenen yarışma programı Survivor, bu sezon yine seyirciyi ekrana kilitliyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Survivor yarışmacılarına özel sürpriz bir ödül vardı. Survivor yarışmacıları arkadaşına sor oyunu oynadılar. Ödül oyununu kimin kazandığı merak konusu oldu. Survivor'da arkadaşına sor oyunu kim kazandı? Survivor'da ödül oyununun sahibi kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR'DA ARKADAŞINA SOR OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan arkadaşına sor oyununu kazanan isim belli oldu. Büyük ödülün sahibi kim olduğu ve ödülün ne olduğu gündeme geldi. Seyircilerin yoğun ilgiyle izlediği Survivor yarışması dün arkadaşına sor oyunu oynandı. Yarışmada son ikiye kalan Ogeday ve Evrim oldu. Yarışmacıların arkadaşlarına sorulan oyunda doğru cevapları tahmin edilmeye çalışıldı. Survivor'da arkadaşına sor oyununun kazananı Evrim oldu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

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