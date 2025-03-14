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Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu?
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Ünlü yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artarken, 4. eleme adayı da belli oldu. Peki, Survivor'da bu hafta hangi yarışmacı eleme potasına girdi? İşte merak edilen detaylar...

Survivor All Star 2025'te heyecan dolu dokunulmazlık oyunları devam ederken, yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artıyor. Bu hafta, adaya veda edecek ismin belirleneceği eleme potasında yer alan yarışmacılar merak konusu oldu. Peki, Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu??

SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında All Star takımı üst üste kayıplar yaşadı. İlk üç dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, sırasıyla Elif, Asena ve Yağmur Banda'yı eleme potasına gönderdi. 13 Mart 2025 tarihinde oynanan dördüncü dokunulmazlık oyununda da All Star takımı mağlup oldu ve takım arkadaşlarının oylarıyla Meryem Kasap haftanın dördüncü eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümüyle 14 Mart 2025 Cuma akşamı ekrana gelecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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