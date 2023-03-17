Üye Girişi
Haberi Paylaş

Survivor Çiz Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Çiz bakalım oyunu ödülü nedir?

Gündem Haberleri

Survivor Çiz Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Çiz bakalım oyunu ödülü nedir?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde Anlat bakalım, Bil bakalım ve Çiz bakalım gibi oyunlar oynanacak. Peki, Survivor Çiz Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Çiz bakalım oyunu ödülü nedir? İşte detaylar...

Survivor'da bu yıl ilk kez Çiz bakalım oyunu oynanıyor. Oyunun başlamasıyla birlikte kim kazanacak merak ediliyor. Peki, Survivor Çiz Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Çiz bakalım oyunu ödülü nedir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BUGÜN HANGİ OYUNLAR OYNANACAK?

Survivor 2023'te bugün 17 Mart Cuma günü Bil bakalım, Anlat bakalım ve Çiz bakalım oyunları oynanacak. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak.

Survivor Çiz Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Çiz bakalım oyunu ödülü nedir?

SURVİVOR 2023 ÇİZ BAKALIM'I KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor tarihinde ilk defa bugün Çiz bakalım oyunu oynanacak. Yarışma birazdan başlayacak. 3 olan kazanacak. Çiz bakalım oyununda yarışmacıların konuşması yasak olacak, sadece kelime sayısı söylenebilir.

Survivor Çiz Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Çiz bakalım oyunu ödülü nedir?

Şuanda 2-2 eşitlik var.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Survivor 2023 Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title