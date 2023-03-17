Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde Anlat bakalım, Bil bakalım ve Çiz bakalım gibi oyunlar oynanacak. Peki, Survivor Çiz Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Çiz bakalım oyunu ödülü nedir? İşte detaylar...

Survivor'da bu yıl ilk kez Çiz bakalım oyunu oynanıyor. Oyunun başlamasıyla birlikte kim kazanacak merak ediliyor. Peki, Survivor Çiz Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 17 Mart Survivor 2023 Çiz bakalım oyunu ödülü nedir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BUGÜN HANGİ OYUNLAR OYNANACAK?

Survivor 2023'te bugün 17 Mart Cuma günü Bil bakalım, Anlat bakalım ve Çiz bakalım oyunları oynanacak. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak.

SURVİVOR 2023 ÇİZ BAKALIM'I KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor tarihinde ilk defa bugün Çiz bakalım oyunu oynanacak. Yarışma birazdan başlayacak. 3 olan kazanacak. Çiz bakalım oyununda yarışmacıların konuşması yasak olacak, sadece kelime sayısı söylenebilir.

Şuanda 2-2 eşitlik var.