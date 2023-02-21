Survivor Chaby neden ayrıldı? Chaby elendi mi, neden yok? Chaby Survivor'dan neden elendi?

Survivor yarışmasında Chaby'i göremeyen kullanıcılar tarafından elendi mi sorusu araştırılıyor. Chaby'nin neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Chaby neden ayrıldı? Chaby elendi mi, neden yok? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Chaby'i göremeyen kullanıcılar Chaby neden yok? sorusunu araştırmakta. Chaby'nin neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Chaby neden ayrıldı? Chaby elendi mi, neden yok? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR CHABY NEDEN AYRILDI?

Survivor'un iddialı yarışmacılarından Chaby Han, yeni bölümlerde yarışmda yer almamıştır. Chaby, ada şartlarına uyum sağlayamadığı için Survivor yarışmasına veda etmiştir.

CHABY KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur. Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi de Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır.