Tv8 ekranlarının sevilen programında heyecan başlıyor. Her sene olduğu gibi sıkı sıkıya takip edilen Survivor yarışmasının yarışmacılarının belli olmasının ardından arama motorlarında Survivor Chaby kimdir? Survivor Chaby kaç yaşında, nereli? Survivor Chaby Han İnstagram hesabı ne? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Survivor yarışmasının başlamasına az zaman kala merak edilenler arasında Survivor'da yarışacak olan isimler yer aldı. Yayınlanan tanıtım videosunun ardından yarışacak adayların kim oldukları merak edildi. Arama motorlarında ise Survivor Chaby kimdir? Survivor Chaby kaç yaşında, nereli? Survivor Chaby Han İnstagram hesabı ne? soruları aratıldı.

SURVİVOR CHABY KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur. Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi de Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır. Chaby Han'ın instagram hesabı "chabyhan"dır.