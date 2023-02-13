Survivor Chaby en sonki bölümde Survivor'da yer almamıştı. Ayrıca Babala TV bağış programında da görünen Chaby Survivor'dan elendi mi merak edildi. Peki, Survivor Chaby elendi mi, yarışmadan mı çekildi, Türkiye'ye döndü mü? Survivor Chaby yarışmayı bıraktı mı, Survivor'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor Chaby elendi mi, yarışmadan mı çekildi, Türkiye'ye döndü mü? Survivor Chaby yarışmayı bıraktı mı, Survivor'dan ayrıldı mı?

SURVİVOR CHABY ELENDİ Mİ, YARIŞMADAN MI ÇEKİLDİ?

Survivor Chaby en son Survivor bölümünde yarışmada görünmüyordu. Eleme adayı olduğu için yokluk adasına giden Chaby son bölümde gözükmemişti. Fakat sonradan yapılan açıklamaya göre Chaby'nin ada şartlarına uyum sağlayamadığı için Survivor'a veda ettiği belirtildi.

CHABY TÜRKİYE'YE DÖNDÜ MÜ?

Chaby geçtiğimiz güb Babala TV bağış programında gözükmüştü. Bunun ardından Chaby'nin İstanbul'a dönüş yaptığı tahmin edildi.

CHABY KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur. Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi de Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyükbeğeni toplamıştır.